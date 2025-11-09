Iván Sevilla 09 NOV 2025 - 13:26h.

La Guardia Civil interceptó in fraganti a quienes iban a introducir por tierra la droga en España

Inicialmente, los agentes detectaron tres narcolanchas que navegaban con el alijo hacia la orilla

AlicanteEn el marco de la lucha contra el narcotráfico, la Guardia Civil ha detenido a tres personas que descargaban 4.200 kilos de hachís después de sorprenderlas in fraganti en una playa de Jávea (Alicante). Así lo ha detallado el Instituto Armado.

Esta denominada 'Operación Maratón25' se suma a las recientes interceptaciones del narcosubmarino con cocaína que venía a la península y el buque con destino Vigo, que transportaba la misma sustancia estupefaciente.

Según han descrito los agentes, inicialmente detectaron tres embarcaciones, una de ellas que navegaba a alta velocidad. Se dirigían hacia la costa alicantina, por lo que se montó un dispositivo coordinado para evitar que completasen su objetivo.

Observaron que, en las inmediaciones de la Cala Granadella, cuatro vehículos estaban esperando la llegada de los supuestos narcotraficantes. En concreto, se situaron en la orilla del mar. De inmediato, la Benemérita desplegó un perímetro de seguridad.

Sospecharon que podían encargarse del desembarco del alijo, como al final confirmaron al ver que las narcolanchas avistadas alcanzaban la arena. Entonces, los receptores del hachís comenzaron a coger los numerosos fardos.

2.000 litros de combustible también

En esos instantes, los efectivos de la Guardia Civil actuaron para arrestar a los implicados en la descarga. Se les acusa de los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

Además, intervinieron 2.000 litros de combustible que utilizaban para el abastecimiento de quienes transportaban la sustancia, así como una de las embarcaciones y los cuatro vehículos que pretendían llevar el hachís por vía terrestre.