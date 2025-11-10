Piden 54 años de cárcel para un ganadero acusado de la muerte por inanición de 36 vacas en Córdoba

Rocío Amaro Europa Press 10 NOV 2025 - 12:01h.

PACMA ejerce la acusación popular y reclama una condena ejemplar para un ganadero acusado de la muerte de 36 vacas por deshidratación e inanición

Los animales, hallados sin agua ni alimento, murieron tras días de agonía, según el informe del Seprona

Compartir







CórdobaEl Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba acoge este lunes el juicio contra un ganadero acusado de la muerte de 36 vacas por deshidratación e inanición en una explotación de Dos Torres (Córdoba) en 2022. El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), que ejerce la acusación popular, solicita una pena de 54 años de prisión en lo que considera "un grave caso de maltrato animal".

Según detalló Pacma, los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando una inusual concentración de buitres en una zona rural de Dos Torres alertó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba.

PUEDE INTERESARTE La nueva vida de los caballos liberados de los paseos turísticos en Málaga: de los estragos de su rutina al cuidado de una asociación

Al acceder a la explotación, los agentes hallaron numerosas vacas negras de raza andaluza con un "cuadro de deshidratación importante" y cubiertas de barro seco, signo de sus !intentos desesperados por beber en charcas agotadas, ya que no tenían acceso a ningún punto de agua". En un primer momento se localizaron ocho reses muertas, aunque el número total de animales fallecidos ascendió posteriormente a 36, todos ellos víctimas, según la acusación, de la negligencia del ganadero, vecino de Villanueva del Duque.

18 meses de prisión por cada animal muerto

Pacma solicita para el acusado 54 años de prisión, equivalentes a 18 meses por cada animal muerto, además de cuatro años de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con animales y para su tenencia o convivencia. La Fiscalía, por su parte, reclama un año de cárcel y tres años de inhabilitación por el delito de maltrato animal.

El partido animalista defiende que se imponga una "condena ejemplar" que sirva como "elemento disuasorio contra el maltrato y la negligencia hacia los animales". En palabras de la formación, casos como este evidencian un "sufrimiento injustificable" y ponen de relieve "el abandono que padecen muchos animales destinados a la ganadería extensiva, sin alimento, agua, cuidados ni atención veterinaria".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pacma ha reiterado su "compromiso con la defensa legal de los animales en todo el territorio nacional" y ha asegurado que seguirá "luchando contra todos aquellos casos de maltrato que supongan un sufrimiento evitable".