Los tres detenidos por la supuesta agresión sexual en grupo a una mujer en Cartaya han salido en libertad provisional

Los tres hombres fueron arrestados tras ser acusados de una agresión sexual grupal a una mujer en Cartaya

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ayamonte, en Huelva, ha acordado este martes la puesta en libertad provisional de los tres detenidos por la supuesta agresión sexual en grupo a una mujer en Cartaya, en Huelva, el pasado domingo.

La jueza, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.

Ni la Fiscalía ni la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión provisional de los detenidos, no pudiendo la jueza adoptar dicha medida de oficio y sin que lo solicite alguna de las partes.

Los tres detenidos han prestado declaración

Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres detenidos han prestado declaración. Inicialmente, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un delito de agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar en un garaje abandonado de la localidad de Cartaya en la tarde del pasado domingo, 9 de noviembre. Por ahora no han trascendido más detalles del suceso.