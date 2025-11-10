La agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio onubense

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de Cartaya, en Huelva.

Así lo ha indicado el Instituto Armado, que señala que la agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio onubense. Por ello, han sido detenidos dos hombres y se investigan los hechos.

Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.