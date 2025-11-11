Si se mantiene la buena evolución, se le podría retirar la sedación progresivamente, de la misma forma que la ventilación asistida.

El agente de la Policía Nacional herido de gravedad el pasado sábado en un tiroteo con narcotraficantes en Isla Mayor (Sevilla) ha experimentado una ligera mejoría este lunes, aunque sigue sedado y con ventilación asistida en el área de Observación del Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense. Según han fuentes policiales, el agente mantiene una buena evolución tras ser operado por segunda vez este lunes, y no se prevén nuevas intervenciones quirúrgicas a corto plazo.

Si se mantiene la buena evolución, se le podría retirar la sedación progresivamente, de la misma forma que la ventilación asistida. Además otro policía de 44 años se mantiene de baja al recibir un disparo que golpeó en su chaleco antibalas, pero con tal violencia que le provocó la rotura de dos costillas. Un tercer policía, de 45 años, sufre rotura de tríceps y se encuentra igualmente de baja domiciliaria por este motivo.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha prometido este martes "firmeza y compromiso del Gobierno de España" contra la criminalidad en general y contra la actividad de los narcotraficantes en particular, como los que actúan en la comarca de la marisma sevillana y en la localidad de Isla Mayor. Toscano ha asegurado que sigue abierta la operación policial para detener a los narcos que abrieron fuego contra los agentes cuando estos trataban de registrar una 'guardería' de droga en una nave industrial del municipio, y que se pueden producir novedades en cualquier momento, aunque hasta ahora no se ha practicado ninguna detención relacionada con los hechos.

El subdelegado ha asegurado que la operación permanecerá abierta hasta que así lo consideren los mandos policiales que la dirigen, de ahí los despliegues y repliegues que se han producido en las dos últimas jornadas en la zona de Isla Mayor, con la incautación de unas cuatro toneladas y media de droga.