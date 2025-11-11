Luto en Málaga por la muerte en un accidente de Daniel Sorín, exfutbolista de varios equipos de la región

Daniel Sorín Muresan, de 18 años, exfutbolista de varios equipos malagueños, murió este lunes en un accidente en Coín

El fútbol malagueño lamentó recientemente la pérdida de Jairo, otro joven jugador

Compartir







Málaga se viste de luto tras la muerte de Daniel Sorín Muresan, un joven de Monda de 18 años que perdió la vida este pasado lunes un accidente de tráfico, cuando un vehículo colisionó contra la motocicleta que conducía sobre las 17:30 horas tras invadir el sentido contrario.

El conductor, de nacionalidad extranjera, se dio a la fuga tras el suceso. No obstante, compareció con posterioridad de forma voluntaria en el cuartel de Coín, donde dio positivo en la prueba de detección de drogas que se le practicó, según informan medios locales. Los agentes investigan además si dispone de un permiso de conducir válido en España.

Las autoridades tratan de esclarecer todas las circunstancias de lo ocurrido. Los hechos tuvieron lugar en la A-355 a la altura de Coín, en el tramo comprendido entre los kilómetros 12 y 13 de la A-355, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota. En el accidente se vieron involucrados tres turismos y la motocicleta. Tres heridos leves fueron asistidos en el lugar, una carretera donde se han registrado numerosos incidentes en los últimos años.

Dolor en el fútbol malagueño por Daniel

Daniel era un joven muy querido en la región, donde jugó en diferentes equipos de fútbol a lo largo de su trayectoria. Formó parte de CD Puerto Malagueño, el Mortadelo, el Coín y el CD Cártama, clubes que han enviado mensajes de condolencia a sus familiares.

"Hoy es un día triste para la familia portuista, por el fallecimiento de Daniel Sorín Muresan, exjugador del Puerto Malagueño, a los 18 años, en un accidente de tráfico. Desde CD Puerto Malagueño Ciudad Jardín G.I. le damos nuestro mas sentido pésame a la familia y a todos sus seres queridos", ha indicado uno de los clubes. Un mensaje al que se sumaron otras entidades.