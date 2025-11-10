La Guardia Civil investiga si la víctima recibió un golpe con una piedra hallada en el lugar del suceso.

El agente está destinado en el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia.

Compartir







En coma inducido. Así se encuentra el policía fuera de servicio agredido en plena calle en la localidad valenciana de Vinalesa. Según publica el diario 'Las Provincias', el policía fue hallado inconsciente con un traumatismo craneoencefálico cerca de su domicilio, y nadie vio quién le golpeó ni cómo sucedieron los hechos.

La Policía Local encontró al hombre herido en un calle de la ciudad y le prestaron la primera atención hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lograron estabilizarle.

PUEDE INTERESARTE Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: buscan a un tercer sospechoso

La Guardia Civil está esperando a que recupere la consciencia para tomarle declaración. Los médicos decidieron reducir su actividad cerebral con fármacos para protegerlo de lesiones más graves.

Una piedra fue encontrada junto al cuerpo inconsciente

Una piedra fue encontrada junto al cuerpo inconsciente del policía. Se baraja la posibilidad de que el policía intentara frenar un robo en una vivienda y fuera atacado. El pueblo de Vinalesa se encuentra en shock en estos momentos. Los hechos se produjeron el pasado sábado, sobre las 18.30 horas, y el suceso está bajo investigación.

PUEDE INTERESARTE Localizan a Selim Khouani, el ciudadano francés con trastornos psiquiátricos que desapareció hace siete meses

Vinalesa es un pueblo con cerca de 3.500 vecinos censados, y su alcalde, Javier Puchol, reconoce que "todos están a a la espera de los resultados de la investigación policial", y ha instado a todos sus vecinos a facilitarla a la Guardia Civil o Policía Local, cualquier información sobre el suceso, también de forma anónima.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El oficial de la Policía Nacional agredido está destinado en el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. La mayoría de sus compañeros se han enterado este lunes del grave suceso, ya que los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba fuera de servicio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada se ha hecho cargo de las investigaciones, para lo que han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

No es el primer ataque a policías fuera de servicio

Ser policía y estar fuera de servicio ¿se puede convertir en un problema?. Esta agresión en Valencia se produce el mismo día que se conoce que dos agentes de la Policía Nacional del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) han sido víctimas de una brutal agresión grupal perpetrada por varios individuos que se ensañaron con ellos tras reconocerlos cuando salían de una cena con compañeros en el centro de Alcalá de Henares.

Tras la paliza, ambos tuvieron que ser trasladados al hospital, donde fueron ingresados por la gravedad de las lesiones que les provocaron.

El grupo agresor estaría conformado por seis individuos. Mientras les apalizaron por la espalda, según recoge la nota de la Unión Federal de Policía (UFP), les gritaron: “¡Ahora no estáis de servicio, p**** ratas!”.

“Los agentes fueron atacados por la espalda, con cobardía, sin capacidad de defensa, sin mediar palabra”, denuncia el sindicato, que lamenta que “el respeto al principio de autoridad se ha perdido en este país”.

El respeto al principio de autoridad se ha perdido en este país Efe

A ese respecto, añaden: “Estamos siendo atacados, exigimos medidas judiciales y policiales de forma urgente”. Además, lanzan un mensaje a los agresores: “Los policías agredidos están afiliados a este sindicato y ese va a ser un problema añadido para los salvajes delincuentes. Estamos a su lado en el hospital y tendrán todo el apoyo administrativo y jurídico”.