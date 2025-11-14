Redacción Andalucía 14 NOV 2025 - 15:28h.

Entraron en casa de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, la inmovilizaron y la agredieron brutalmente

Un hombre de 40 años ingresa en prisión por la muerte del joven sevillano en El Puerto de Santa María, Cádiz

HuelvaLa Guardia Civil ha detenido a tres personas por el homicidio de un hombre en Bollullos Par del Condado, Huelva. El cadáver fue encontrado el pasado 9 de noviembre con evidentes signos de violencia en su propia casa.

Los arrestados entraron en el domicilio de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, la inmovilizaron y la agredieron brutalmente. El cuerpo sin vida fue encontrado por su padre.

La investigación mostró que los autores pertenecían a un grupo delictivo dedicado a la comisión de robos con violencia en distintas localidades. Este grupo criminal se caracterizaba por actuar con violencia extrema.

Detenciones

Una vez localizados, los tres presuntos autores han sido detenidos. Dos de las detenciones se han producido en una nave contigua a la autovía A-49 y una tercera detención ha tenido lugar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde esta persona estaba trabajando.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). Ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Palma del Condado (Huelva) Plaza nº 1 y la Fiscalía.