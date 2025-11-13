Los hechos sucedieron en una discusión por un conflicto de lindes agrícolas

Los peritos forenses del triple crimen de Chiloeches dicen que los tres acusados sabían lo que hacían

Compartir







El hombre acusado de matar a golpes con una barra metálica a su vecino de 76 años en Almáchar (Málaga) ha sido condenado a cinco años de prisión al considerar el magistrado que han concurrido las circunstancias de legítima defensa y arrebato.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se explica que los hechos ocurrieron tras una discusi�ón por un conflicto de lindes agrícolas y que el acusado actuó "sumido en un estado de cólera dado el furor de la lucha" con el otro, un agricultor de 76 años.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2022, cuando el acusado se dirigía a la finca propiedad de su familia y encontró ocupado el carril por el vehículo de la víctima, que realizaba tareas agrícolas en su finca.

Encontró ocupado el carril por el coche de la víctima

Tras estacionar el acusado su vehículo en otra zona del carril, se dirigió hacia donde estaba el vecino y se estableció una discusión entre uno y otro, siendo objeto el acusado de una agresión no provocada por él, según la sentencia, y en la que víctima esgrimía una barra de metal de 59 centímetros de longitud, 2,5 centímetros de diámetro y 751 gramos de peso.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide 14 años de cárcel para una madre que abandonó a su hija recién nacida en un contenedor de basura en Sevilla

Durante la discusión se inició un forcejeo entre ambos, "lo que sumió al acusado en un estado de cólera dado el furor de la lucha, lo que nublaba su capacidad de discernimiento y voluntad", destaca la sentencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el forcejeo el acusado consiguió arrebatar al agricultor la barra de metal para después, con la intención de defenderse, golpear con ella a la víctima en la cabeza y el cuerpo, lo que le ocasionó la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El procesado también sufrió lesiones consistentes

El procesado también sufrió lesiones consistentes en tumefacción local frontal y nasal, y cervicalgia, lesiones de las que sanó en cuatro días. La víctima deja esposa y cuatro hijos, todos mayores de edad, y el magistrado indica en la sentencia que la muerte de un familiar conlleva perjuicios de difícil reparación, pero ha de ser resarcido el perjuicio y acuerda indemnizar a la mujer con 108.312 euros y a cada uno de los hijos con 30.946 euros.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante el juicio con jurado, celebrado el pasado junio, el acusado afirmó que solo se produjo un forcejeo entre ellos debido a que la víctima se le abalanzó para atacarlo con un palo y él actuó en defensa propia. El jurado popular lo declaró culpable de la muerte pero consideraron que el homicidio fue en legítima defensa y con el atenuante de arrebato.