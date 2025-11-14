Redacción Andalucía 14 NOV 2025 - 12:18h.

El detenido solía mariscar en el río Guadalete y fue visto en el entorno del Parque Calderón portando un bastón momentos antes de la agresión

CádizIngresa en prisión provisional, ante la contundencia de las pruebas recabadas, un hombre de 40 años como presunto autor de la muerte de un joven en El Puerto de Santa María (Cádiz) al salir de una discoteca en la madrugada del pasado 26 de octubre.

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia le atribuye un delito de homicidio y otro de robo con violencia.

La víctima fue encontrada en la madrugada del pasado 26 de octubre en el Parque Calderón con un fuerte golpe en la cabeza. El joven, que fue trasladado inicialmente al Hospital Universitario de Puerto Real y posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, finalmente falleció durante la noche del 27 de octubre.

Cámaras de seguridad

El análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, declaraciones de testigos, vigilancias y seguimientos, han permitido a la Policía Nacional identificar al principal sospechoso. Se trata de un hombre de 40 años que solía mariscar en el río Guadalete y que fue visto en el entorno del Parque Calderón portando un bastón momentos antes de la agresión.

Según las investigaciones, el detenido habría golpeado a la víctima sobre las tres de la madrugada, provocándole lesiones de extrema gravedad. Posteriormente, aprovechando su estado de inconsciencia, le sustrajo diversos objetos personales, entre ellos su teléfono móvil y su tarjeta bancaria. El presunto autor llegó incluso a intentar realizar una extracción de efectivo con la tarjeta sustraída, momento que fue grabado por las cámaras de seguridad de la entidad bancaria.

Indicios de criminalidad

En un primer momento los hechos fueron tratados como un accidente, ya que los amigos del fallecido manifestaron que podría haberse caído debido a la ingesta de alcohol. Aunque al inicio de la investigación, los agentes de la UDEV, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, detectaron indicios de criminalidad, observando que la víctima carecía de varios efectos personales como una cadena, el teléfono móvil y la cartera, lo que llevó a contemplar la posibilidad de un robo con violencia.

La autopsia confirmó que el fallecimiento se debió a un traumatismo de carácter violento, por lo que el grupo investigador pasó a trabajar en dedicación exclusiva para esclarecer lo ocurrido.

26 de octubre

Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de octubre, cuando la Policía Local intervino en el Parque Calderón tras el requerimiento de un grupo de jóvenes que alertaban de que un amigo suyo presentaba un fuerte golpe en la cabeza y una respiración preocupante.

Los agentes colocaron a la víctima en posición lateral de seguridad y permanecieron en el lugar hasta la llegada de los servicios sanitarios. La víctima falleció un día después en el hospital.

Objetos robados recuperados

La Policía Nacional ha logrado recuperar parte de los objetos sustraídos y también ha procedido a la detención de una segunda persona por un presunto delito de receptación. Asimismo, durante el registro domiciliario intervinieron diversos efectos de interés para la investigación, que permanece abierta con el objetivo de obtener nuevos indicios.

Una vez detenido el presunto autor, tras 48 horas en dependencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional ante la contundencia de las pruebas.