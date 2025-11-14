Redacción Andalucía 14 NOV 2025 - 12:30h.

La deflagración se produjo cuando uno de los tres detenidos encendió un cigarrillo mientras repostaban

Incendio en Granada donde ha fallecido una menor de 3 años: “El padre quería entrar porque la niña estaba atrapada, pero no le han dejado”

Compartir







SevillaTres personas han sido detenidas por una explosión en una gasolinera situada entre las localidades de Los Palacios y Villafranca en la provincia de Sevilla.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que los arrestados, todos ellos varones, acudieron en una furgoneta a la estación de servicio para llenar de combustible una veintena de garrafas de plástico utilizadas habitualmente para el 'petaqueo'.

PUEDE INTERESARTE Cinco años de cárcel por matar a golpes con una barra de hierro a su vecino de 76 años en Almáchar, Málaga

Durante la investigación, los agentes comprobaron que, cuando llegaron a la gasolinera, los detenidos comenzaron a llenar de combustible las garrafas "sin tomar ningún tipo de medida de seguridad ni de prevención".

Uno de los arrestados encendió un cigarrillo

Según ha informado la Guardia Civil, uno de los arrestados, que se encontraba en el interior del vehículo durante el repostaje, encendió un cigarrillo provocando una fuerte explosión "que posteriormente dio lugar a un incendio, que calcinó el vehículo en su totalidad y gran parte de la estación de servicio".

El fuego ocasionó daños valorados en miles de euros.

Huyeron del lugar

Tras la explosión, los tres ocupantes del vehículo se dieron a la fuga. Los agentes localizaron en el interior de la furgoneta calcinada 20 garrafas de plástico con una capacidad de 25 litros cada una, habitualmente utilizadas para abastecer de combustible a las narcolanchas.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito de daños.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.