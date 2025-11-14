Los vecinos todavía no dan crédito a lo sucedido y algunos testigos aseguran que el incendio se extendió en cuestión de segundos

El incendio en Granada en el que ha muerto una niña: "Los bomberos no descartan que se originara con un brasero"

GranadaEl trágico incendio en una vivienda de Las Gabias, Granada, que se ha saldado con el fallecimiento de una niña de tres años y otro menor herido en la tarde del jueves ha conmocionado a todo el pueblo.

Los vecinos todavía no dan crédito a lo sucedido y algunos testigos aseguran que el incendio se extendió en cuestión de segundos al piso superior llenando todo el barrio de humo.

En medio del incendio “el padre quería entrar porque la niña estaba atrapada, pero no le han dejado”, explicaba un vecino, según recoge el Ideal.

Al lugar acudieron rápidamente agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El 061informó a través de su perfil en X de que, además de la víctima mortal, otro menor ha resultado afectado por el incendio y que, tras ser estabilizado, ha sido evacuado al hospital Materno junto a su madre con diferentes quemaduras.

También han sido evacuados a diferentes centros hospitalarios otro menor y el padre de la familia, trasladado con pronóstico reservado.

Las primeras hipótesis de los bomberos sobre el origen del fuego se centran en que pudo originarse mediante un brasero en la planta baja y el fuego se extendió a las demás plantas de la vivienda unifamiliar.

Día de luto oficial

Tras este suceso, el Ayuntamiento de Las Gabias ha informado en un comunicado su pesar por la muerte de la menor y ha decretado un día de luto oficial en señal de duelo.

El Consistorio ha suspendido toda la actividad prevista para este viernes, jornada en la que las banderas ondearán a media asta, y ha puesto al personal de Servicios Sociales a disposición de los familiares de la víctima que lo necesiten.

Ha destacado además la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias que han intervenido en el suceso y se ha unido al dolor de la familia y allegados.