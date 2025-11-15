La víctima presentaba signos de hipotermia y fue atendido por sanitarios tras ser auxiliado a tierra firme
Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas cuando el varón dormía en unas rocas junto al mar en Málaga capital
MálagaDos agentes de Policía han rescatado a un hombre que se encontraba pidiendo ayuda después de que le hubiesen robado y lanzado al mar. Así lo han comunicado fuentes del 112 de Andalucía. El suceso ha ocurrido en Málaga capital.
Según han explicado a Europa Press, la víctima fue avistada por alguna otra persona que solicitó ayuda urgente para el varón, pues no podía salir del agua por sus propios medios. La llamada a emergencias se recibió a las 7:30 horas.
De inmediato, acudieron al lugar efectivos policiales, sanitarios del 061, miembros de Cruz Roja y Salvamento Marítimo, así como los bomberos. Los primeros en llegar fueron dos agentes, que se tiraron al mar para sacar a la víctima.
Dormía en un espigón en La Malagueta
Presentaba signos de hipotermia por la temperatura a la que actualmente está el Mediterráneo. Los médicos le dieron asistencia, mientras que a la Policía Nacional relató que estaba durmiendo en un espigón que hay en la conocida playa de La Malagueta.
De repente, dos individuos le sorprendieron para quitarle sus pertenencias, antes de arrojarlo al agua. Se ha abierto una investigación para tratar de averiguar si su testimonio concuerda con la realidad de los hechos y localizar a los presuntos responsables.