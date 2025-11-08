Rescatan con vida a dos espeleólogos atrapados en una cueva de Picos de Europa

Los espeleólogos rescatados, de 40 y 47 años, presentaban buen estado de salud aunque con una ligera hipotermia

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a dos espeleólogos que se habían quedado atrapados en la Cueva del Agua, en Picos de Europa, por una fuerte crecida de agua. Los rescatados son dos hombres de 40 y 47 años, vecinos del concejo asturiano de Salas y de la capital del Principado, Oviedo.

La Guardia Civil recibió el aviso a las 1:14 horas de este sábado, a través de una llamada al 112. A las 4:25 horas, los accidentados salían de la cueva en buen estado de salud, salvo una ligera hipotermia.

Según ha explicado el Instituto Armado en nota de prensa, los espeleólogos se adentraron en la cueva en torno a las 19:00 horas del viernes con el objetivo de completar las líneas de seguridad para una práctica prevista este fin de semana en unión a más espeleólogos. Hasta la zona se desplazaron cinco de ellos, dos se adentraron y tres quedaron a la espera fuera.

Una fuerte tormenta imposibilitó la salida

Las características de la cueva hacían necesario instalar la línea de seguridad y preparar las salidas antes de realizar la práctica. Sin embargo, sobre las 19:30 horas se desató una gran tormenta que hizo que el agua comenzase a arrollar de manera vertiginosa, provocando fuertes corrientes y cataratas que hacía imposible retornar sobre sus pasos. El agua había inundado la línea de seguridad establecida.

Fueron sus compañeros los que alertaron al 112. Poco después, se desplazó un equipo de tres componentes del GREIM de Cangas de Onís, quienes configuraron una nueva línea de seguridad ante la imposibilidad de utilizar la que habían establecido los espeleólogos.

Con gran dificultad, debido a las tremendas corrientes de agua y cataratas que se habían conformado y que descendía por la cueva con fuerza, lograron establecer una línea paralela, evitando el enorme salto de agua que se había formado y que hacía imposible el acceso hacia los atrapados.

Finalmente, llegaron hasta donde se encontraban los espeleólogos, que estaban intentando guardar el calor corporal y con leves síntomas de hipotermia, intentando abrigarse con una manta térmica. La Guardia Civil ha indicado que "la equipación que llevaban no estaba preparada para el cambio súbito de meteorología que se produjo en pocos minutos".