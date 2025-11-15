Iván Sevilla 15 NOV 2025 - 14:28h.

A pesar de las malas condiciones meteorológicas, Salvamento Marítimo trata de localizar a los tres tripulantes

Buscan a tres personas que habrían caído al mar desde una neumática que apareció varada en una playa de Cádiz

CádizContinúa este 15 de noviembre la búsqueda de tres desaparecidos en el mar después de que su lancha neumática volcase y finalmente quedase varada en Cádiz capital. Según informó Salvamento Marítimo, un cuarto tripulante les alertó de lo ocurrido.

El jueves 13 de noviembre, concretamente a las 22 horas, el hombre pudo llegar a la orilla de la playa de la Victoria junto a la embarcación para pedir ayuda. Sus compañeros habían caído al agua "a tres millas del Castillo de San Sebastián", detalló Salvamento Marítimo.

Inmediatamente iniciaron las labores de rastreo a bordo del buque 'Salvamar Suhail'. El mismo que está tratando de localizar a los náufragos en una jornada de intensas lluvias por la borrasca Claudia, por la entrada de un nuevo frente asociado.

"Navegando con vientos con fuerza 7 y 9"

Desde Salvamento Marítimo han recordado que "las condiciones meteorológicas están dificultando la búsqueda", que ya empezaron bajo el "viento, la lluvia y los fenómenos costeros". Así lo mostraron en un vídeo compartido en sus redes sociales.

"La mar no es una broma. Imágenes de la salida nocturna durante la borrasca Claudia. Navegando con vientos con fuerza 7 y 9. Estamos 24/7 para emergencias, pero evita cualquier salida innecesaria", advertían ante los avisos de la AEMET activos.

En un contexto muy similar al de estos días atrás, el 'Salvamar Suhail' y también el helicóptero Helimer 206 intenta dar con los tres desaparecidos este sábado, cuando el temporal les permite trabajar en la inspección del bravo mar.