Iván Sevilla 16 NOV 2025 - 16:03h.

El accidente de tráfico por colisión frontal se produjo en la autovía AP-7 sentido Málaga sobre las 17:40 horas

Cuatro mujeres y un hombre resultaron heridos en el siniestro, con una de estas personas en estado grave

MálagaEl impactante choque de un vehículo kamikaze contra otro turismo en la autopista AP-7 fue grabado por un conductor que circulaba al otro lado de la carretera a su paso por el término municipal de Mijas (Málaga). Una persona resultó herida grave.

Las imágenes de la brutal colisión frontal entre ambos coches la compartió en sus redes sociales 'Fuengirola Se Queja', tras haberle enviado el vídeo el testigo de un accidente de tráfico registrado este 15 de noviembre, a las 17:40 horas.

Según ha informado el 112 de Andalucía, el automóvil circulaba en dirección contraria sentido Málaga, por los carriles del sentido Algeciras. Varios usuarios de la vía llamaron a emergencias para alertar de esta circunstancia que ponía en peligro a los demás.

A la altura del kilómetro 207 de la citada autopista del Mediterráneo, ese kamikaze seguía su recorrido incorrecto, mientras el resto de conductores que se lo encontraban de frente tenían que maniobrar para esquivarlo.

Cuatro mujeres y un hombre heridos

Instantes antes del choque se ve pasar una autocaravana, un camión y otros turismos que iban, además, pitando al infractor o a la infractora al volante. Hasta que, en un momento dado, un coche blanco impacta contra el negro, que seguía circulando sin más.

Como consecuencia del siniestro, un total de cinco ocupantes de ambos vehículos resultaron heridos. Fuentes sanitarias desplazadas al lugar para atenderlos confirmaron que se trababa de cuatro mujeres, de 42 y 43 años, además de un hombre de 36.

Una de estas personas fue evacuada en estado de gravedad al Hospital Costa del Sol, mientras que el resto también requirieron asistencia médica. También acudieron al lugar del suceso agentes de la Guardia Civil, bomberos y personal de mantenimiento de carreteras.