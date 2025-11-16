El accidente se produjo en la CV-166 por causas que todavía no se han confirmado y los cinco ocupantes del vehículo siniestrado quedaron atrapados

La alcaldesa de Benassal, Elia García, ha señalado que la zona donde tuvo lugar el accidente “es un tramo complicado”

CastellónDos personas han muerto y tres han resultado heridas al precipitarse el coche en el que viajaban al cauce seco de una rambla en el municipio castellonense de Benassal.

El accidente se produjo la noche del sábado en la CV-166, por causas que todavía no se han confirmado, y los cinco ocupantes del vehículo siniestrado, todos varones, quedaron atrapados.

Los tres heridos, trasladados a centros sanitarios

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de la Plana Alta y l'Alt Maestrat, del Consorcio de la Diputación de Castellón, que excarcelaron a los tres heridos. Estos fueron atendidos y evacuados a hospitales por medios sanitarios.

La Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos.

La alcaldesa de Benassal, Elia García, ha lamentado lo ocurrido y ha confirmado que al menos cuatro de los cinco ocupantes residían desde hacía muy poco tiempo en el pueblo, según elperiodicomediterrsneo.com.

Sobre el lugar concreto donde tuvo lugar el accidente, el punto kilométrico 32,08 de la CV-166, en la zona de la rambla Carbonera, ha señalado que “es un tramo complicado” y ha pedido a la Diputación que mejore el pavimento ya que “resbala cuando está mojado”.