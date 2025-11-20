Pasan a disposición judicial los detenidos por las mordidas en la Diputación de Almería

Esperanza Buitrago Agencia EFE 20 NOV 2025 - 10:22h.

Fuentes de la investigación no descartan que el número de investigados aumente

La trama de la Diputación de Almería en el 'caso mascarillas' negociaba comisiones fingiendo hablar de tallas

Compartir







Los detenidos en la segunda fase del denominado caso Mascarillas han pasado a disposición del juez instructor, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas entre detenidos e investigados por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del hasta ahora presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

PUEDE INTERESARTE Un nuevo investigado eleva a ocho los implicados en el caso 'Mascarillas'

Junto a García, permanecen detenidos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

Las mismas fuentes señalaron que no se descarta que el número de investigados continúe aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.

PUEDE INTERESARTE Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares

El caso mascarillas

Esta pieza secreta que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga amaños en las adjudicaciones de contratos con dinero público de la Diputación. La pieza investiga delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El auto judicial señala que “existen sospechas fundadas” de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” a favor de ciertas empresas con el objetivo de cobrar comisiones ilegales.

La UCO ha llevado a cabo registros en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles en las dos fases de la investigación iniciada este semana con los arrestos de hasta ocho personas.