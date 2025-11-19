Europa Press Redacción Andalucía corrupcion, 19 NOV 2025 - 15:38h.

Óscar Liria, octavo investigado y exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, ya fue arrestado en la primera fase de la operación

Un nuevo investigado eleva a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del caso 'Mascarillas'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un octavo investigado en el marco de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones. Grabaciones de la UCO, captaron las claves usadas por los presuntos implicados para negociar el pago de comisiones ilegales. Informa Antonio Lasso.

Se trata de Óscar Liria, el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería que ya fue arrestado en la primera fase de la operación que tuvo lugar en junio de 2021 y al que se achaca un papel predominante en la supuesta trama de 'mordidas' a través de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia.

Mascarillas y obra pública

Liria, quien llegó a ingresar en prisión preventiva por estos hechos, ya rechazó su participación en la tramitación del expediente de contratación urgente de las mascarillas que se compraron en abril de 2020 durante su paso por la comisión de investigación, si bien en las actuaciones figura como la persona que propuso el contacto para conseguir el material sanitario.

Con éste son ya ocho los presuntos implicados en la trama --cinco detenidos y tres investigados-- entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, quien han pasado la noche en dependencias policiales, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los detenidos, a los que se une también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), van a pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que instruye la causa principal en la que Giménez y Sánchez ya se encontraban bajo investigación judicial.

También fueron arrestados el hijo del alcalde de Fines --detenido en junio de 2021 durante la primera fase de la operación--, un técnico de Obras Públicas del órgano supramunicipal. De otro lado, dos empresarios han sido investigados junto con un tercer implicado. Los tres están en libertad.

Conversaciones bajo sospecha

Los hechos se remontan a hace cinco años, en los primeros días de la pandemia de COVID-19. Apenas una semana después de decretarse el estado de alarma, Giménez contactó con Liria para preguntar por posibles proveedores de material sanitario. Según los investigadores, esa conversación marcó el inicio de un proceso de negociación para la compra de mascarillas procedentes de China.

Las pesquisas apuntan a que el precio de los productos se infló en torno a un 50%, lo que habría permitido el cobro de comisiones ilegales. La UCO sostiene que parte de esas mordidas fueron a parar a los entonces vicepresidentes de la Diputación. En las conversaciones intervenidas, los implicados habrían utilizado claves y referencias indirectas para hablar de los porcentajes que añadirían a los pedidos.

Los agentes han incorporado a la causa varios diálogos entre Giménez y Liria que, según su interpretación, reflejan la dinámica de la trama. En ellos se mezclan comentarios aparentemente banales con referencias a tallas y porcentajes que los investigadores consideran un lenguaje cifrado para ocultar las condiciones de los contratos.

Estas conversaciones, que incluyen bromas y expresiones coloquiales, son utilizadas por la Guardia Civil como indicios de la existencia de un acuerdo irregular para beneficiarse de la compra de material sanitario en un momento de máxima urgencia.

El último operativo del caso no se limita a los contratos de mascarillas. La UCO también indaga en supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas, lo que amplía el alcance del caso. En esta fase se han producido cinco detenciones, cuyos implicados permanecen en la comandancia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.