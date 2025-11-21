Ambas estaban en la azotea de la casa, donde la madre hacía tareas del hogar

El Ayuntamiento de Fuente Palmera decreta dos días de luto oficial

Compartir







Una niña de dos años ha muerto este jueves en su casa de Fuente Palmera, Córdoba. La niña estaba jugando en la azotea de su casa mientras su madre hacía tareas del hogar cuando se le ha venido encima un muro.

Pasadas las 17 horas el servicio de Emergencias recibió una llamada de emergencia de una familiar de la menor, que explicó que un muro de metro y medio se le había venido encima. La niña había quedado atrapada.

Hasta el lugar, la azotea del edificio familiar de dos plantas, se trasladaron efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y los Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no han tenido que intervenir en el siniestro.

Cuando llegaron los servicios de emergencias la niña, de dos años, ya estaba fallecida.

Según informa el diario Córdoba, la niña estaba jugando en la azotea junto a su madre que la vigilaba mientras hacía tareas del hogar.

Mientras la pequeña jugaba a su lado, la pared se vino abajo por causas que se desconocen.

Conmoción en Fuente Palmera

La niña era hija y nieta de una familia muy conocida en Fuente Palmera. Son unos conocidos empresarios del comercio local.

En la localidad cordobesa todos están conmocionados. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial, este viernes y sábado, en los que las banderas ondearan a media asta y las actividades municipales han sido suspendidas.

En un comunicado, el consistorio lamenta la muerte de la niña y traslada su "pésame y todo el ánimo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".

La Guardia Civil instruye diligencias y ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del suceso.