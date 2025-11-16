Así lo ha denunciado a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, desde el parque de Bomberos de los Custodios

CórdobaEl alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) diera tarde el aviso naranja por las fuertes lluvias y rachas de viento de este sábado y ha solicitado que en futuras ocasiones se avise con más tiempo.

Así lo ha denunciado a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, desde el parque de Bomberos de los Custodios.

La denuncia del alcalde de Córdoba

"Tarde muy complicada la que hemos vivido hoy en Córdoba por las inclemencias climatológicas que han provocado más de 100 salidas de Bomberos y 140 llamadas a Policía Local en menos de dos horas. Y todo ha sido mucho más complicado porque no hemos tenido ninguna comunicación de la AEMET", lamentaba.

"De hecho iniciábamos el día con alerta amarilla y solo por lluvia. Cuando el temporal descargaba con su máxima intensidad, a las 18.15 horas, en ese momento AEMET elevaba la alerta de nivel amarillo a naranja y lo hacía poniendo como inicio las 17.00 horas. Esta situación no se entiende y además nos ha impedido alertar a la ciudadanía y reforzar los operativos adecuadamente", denuncia.

"Felicito una vez más a los servicios de Bomberos, Policía Local y Protección Civil y solicito que para futuras ocasiones se nos avise con tiempo", concluye.

Más de 120 incidencias en Córdoba la tarde del sábado

En este contexto, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado en un mensaje difundido a medios, de que durante la tarde de la pasada jornada la Policía Local registró más de 120 llamadas al 112 entre las 17,00 y las 19,00 horas, relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas.

Entre las mismas, destacan el desalojo de alumnos en el Conservatorio localizado en la Avenida Piconeros tras el desprendimiento del techo, sin heridos, y el desalojo de una vivienda en la calle Doctor Fleming tras caer agua desde la planta superior y detectar riesgo de la caída del techo.

Por ello, ha ordenado el cierre de parques públicos debido a las intensas rachas de viento y lluvia registradas durante la tarde de este sábado. Según el Consistorio, la medida afecta al Jardín Botánico, el Zoológico, la Ciudad de los Niños y los jardines del Alcázar.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido este domingo a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras el paso de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca 'Claudia' durante la jornada de este sábado en varios puntos de la región como Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban activados los avisos naranjas por lluvias.

Según ha confirmado Sanz en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el Plan de Emergencia activado por los avisos de lluvias y tormentas ha sido reducido esta mañana tras haber sido elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 sobre las 17,42 horas del pasado sábado, ante las numerosas incidencias registradas, especialmente en la provincia de Huelva.

Asimismo, el consejero ha indicado que no hay constancia de incidencias reseñables desde las 06,00 horas de la mañana, además de que no habrá avisos adversos durante la jornada de este domingo. Aun así, para este próximo lunes, 17 de noviembre, estará presente el aviso de nivel amarillo por lluvias en Cádiz debido al paso de la borrasca 'Claudia'.