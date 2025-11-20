Antonio Rodríguez 20 NOV 2025 - 20:38h.

La familia llamó al 112 a la 17:11 horas y, cuando llegaron los agentes, la menor ya estaba fallecida

Una niña de dos años de edad ha muerto este jueves tras caerle encima un muro de una azotea en un edificio de la localidad cordobesa de Fuente Palmera, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido alrededor de las 17:11 horas del jueves, momento en el que el centro de coordinación reciió la llamada de alerta de un familiar donde alertaba del derrumbe de un muro de un metro y medio de altura en un edificio de dos plantas y que la pequeña de dos años se encontraba atrapada entre los escombros.

Cuando llegaron los servicios de emergencias, solo pudieron confirmar la muerte de la menor. En el lugar de la trajedia han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y también se ha avisado a Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no han tenido que intervenir en el siniestro.

Una tragedia que ha provocado una gran conmoción en la localidad cordobesa de Fuente Palmera, ya que, según apuntan en 'Diario Córdoba', la pequeña fallecida era hija y nieta de una conocida familia de empresarios del comercio local del pueblo.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera

El Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera ha emitido un comunicado tras la muerte de la pequeña de dos años: "Como muestra del dolor y respeto de todo el municipio, se han decretado dos días de luto oficial durante los días 21 y 22 de noviembre".

"Durante los cuales, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y los actos y actividades municipales previstas serán suspendidas", cuentan en el comunicado. Por último, el ayuntamiento "traslada su más sentido pésame y todo el ánimo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".