Iván Sevilla 23 NOV 2025 - 10:19h.

El suceso se produjo instantes antes de las 1:15 horas en la calle Rotonda de Suárez de Málaga capital

Un ciudadano alertó al 112 tras encontrarse a la víctima tumbada en la acera, gravemente herida por el golpe

Compartir







MálagaUn peatón de 44 años ha muerto este 23 de noviembre después de ser atropellado por un coche cuando caminaba por una calle de Málaga capital, según ha informado el 112 de Andalucía en una breve nota.

En ella precisa que el accidente ocurrió instantes antes de las 1:15 horas de la madrugada en el distrito de Bailén-Miraflores. Concretamente, el conductor que golpeó al hombre estaba atravesando la calle Rotonda de Suárez.

Sin que hayan trascendido más detalles sobre si se detuvo a socorrerle o si se dio a la fuga, en cualquier caso un ciudadano alertó a emergencias tras encontrarse a la víctima tumbada en la acera. Estaba gravemente herida por el impacto.

Hasta el lugar se movilizaron de inmediato agentes de Policía Local y Nacional, además de sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada más por salvar la vida del varón. Confirmaron su fallecimiento en el lugar del suceso.