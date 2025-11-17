Claudia Barraso 17 NOV 2025 - 14:46h.

Un bebé, que se encontraba en el inteior de un carrito cruzando un paso de cebra, ha resultado herido tras ser atropellado por un coche en Tudela, Navarra

Un bebé de tan solo un año ha resultado herido tras ser atropellado. Su carrito fue embestido por un vehículo en un paso de peatones de la calle Ferial, a la altura del número 19 de Tudela. Los hechos se produjeron este lunes en torno a las 11:30 de la mañana, según han recogido algunos medios como ‘Diario de Navarra’.

Tras el accidente, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y algunos agentes de la Policía Municipal de Tudela, se desplazaron hasta el lugar de los hechos. El bebé que fue atropellado recibió atención médica en la misma calle mientras los agentes se encargaban de regular el tráfico de la zona poniendo a salvo a la víctima. Los médicos atendieron al menor que presentaba varias heridas.

El bebé permanece en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Fue trasladado por la propia ambulancia con un traumatismo craneoencefálico leve y policontusiones, por lo que aún permanece en observación con pronóstico reservado. Los sanitarios y los servicios de emergencia no han confirmado nada más sobre la salud del menor, ni si se encuentra fuera de peligro.

Investigan los hechos

La Policía Municipal de Tudela está investigando lo ocurrido. No se sabe nada de la persona que atropelló al bebé ni de las personas que lo acompañaban, pero por el momento se descarta que haya más heridos. Los agentes tratan de esclarecer los hechos para determinar las circunstancias del siniestro que ha tenido lugar durante la mañana de este lunes en la vía pública de Tudela.