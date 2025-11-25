Los fallecidos estaban en el interior de la vivienda y el suceso ocurrió alrededor de las 15:20 horas

Un escape de gas en la localidad de Torrox ha dejado cuatro personas fallecidas. Los hechos tuvieron lugar sobre las 15:20 horas en la barriada El Pontil de la localidad malagueña. La calle se encontraba ubicada en el casco histórico del municipio.

Hasta el momento se sabe que los fallecidos son de origen marroquí y que son una pareja de 50 años y sus dos hijos varones, de 17 y 19 años. Los agentes a cargo de la investigación todavía no han confirmado los motivos del escape de gas, según ha informado 'Diario Sur'.

No pudieron salvarles la vida

Los sanitarios que se desplazaron hasta el lugar de los hechos junto con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local no pudieron hacer nada por salvarle la vida a las víctimas