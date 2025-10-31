Gonzalo Barquilla 31 OCT 2025 - 18:56h.

La Asociación Nacional de Veteranos de la Banda de Guerra informa que el soldado fallecido en la base de Viator es Daniel Ruiz Mateo

Así ha sido la explosión en la base militar de Viator, en la provincia de Almería

Sigue la consternación por la explosión registrada en la base militar 'Alvarez de Sotomayor', ubicada en la localidad almeriense de Viator, que se ha cobrado la vida de un legionario y ha provocado la hospitalización de otro en estado crítico.

El fallecido, según ha informado la Asociación Nacional de Veteranos de la Banda de Guerra en redes sociales, es Daniel Ruiz Mateo, un joven natural de Vícar. La asociación ha compartido una fotografía del soldado acompañada de un emotivo mensaje de despedida.

"Con profundo dolor, la Asociación Nacional Veteranos de la Banda de Guerra, lamenta el fallecimiento del Caballero Legionario Daniel Ruiz Mateo por un trágico accidente de deflagración. Daniel honró nuestra Banda de Guerra con su corneta, elevando el espíritu legionario en cada toque y desfile. Su bravura y dedicación forjaron un legado eterno, como el eco del Novio de la Muerte en nuestros corazones. Su silencio nos hiere, pero su fuego vive en la Legión. Nuestro más sentido pésame a su familia, y toda la gran familia legionaria. Que Dios acoja a este héroe. Caballero Legionario Daniel Ruiz Mateo ¡Presente!", han señalado en el mensaje en Facebook.

Vícar decretará dos días de luto oficial por Daniel Ruiz Mateo

El municipio de Vícar ha anunciado que va a decretar dos días de luto oficial por la muerte del joven legionario, según ha anunciado el alcalde, Antonio Bonilla. “En nombre de todo el pueblo de Vícar quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de la Legión. Compartimos su dolor y les trasladamos todo nuestro afecto y apoyo en estos momentos tan duros”, ha señalado el alcalde en redes sociales.

El otro soldado herido permanece hospitalizado en estado crítico

La explosión fatal ha tenido lugar sobre las 11:00 horas en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator. En un principio se ha barajado que se tratase de un artefacto explosivo, pero la hipótesis que ha cobrado más fuerza posteriormente es una explosión de gas, o de una caldera. El Ejército de Tierra ha abierto una investigación para determinar las causas de la explosión. Además del fallecimiento de Daniel Ruiz Mateo, se ha procedido a la hospitalización de un compañero que iba con él. Ingresó muy grave en un centro almeriense y su estado sería crítico.