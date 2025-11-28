Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía

Prisión sin fianza para el hombre acusado de estrangular a su expareja en Campillos, en la provincia de Málaga

a97a18f3c353dcf8e6de92dffa5f0b9a8305afa6
Trabajadores de los servicios funerarios retiran el cuerpo de la mujerEFE
Compartir

Un juzgado ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 28 años que supuestamente asesinó por estrangulamiento a su expareja de 25 años en Campillos (Málaga). La medida de prisión provisional es habitual en casos de violencia extrema, especialmente cuando existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

El hombre, al que se le atribuye inicialmente un delito de homicidio, se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en sede judicial, un derecho reconocido y frecuente en causas tan graves, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

PUEDE INTERESARTE

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera (Málaga), en funciones de guardia y además competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado su ingreso en prisión. Este tipo de tribunales, especializados en violencia de género, actúan de forma inmediata en los primeros momentos tras un crimen para asegurar la protección de las víctimas.

El supuesto autor se había entregado previamente en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), a unos doscientos kilómetros del lugar de los hechos, y allí confesó los hechos.

Temas