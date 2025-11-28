La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años acusado de estrangular a su pareja

Un juzgado ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 28 años que supuestamente asesinó por estrangulamiento a su expareja de 25 años en Campillos (Málaga). La medida de prisión provisional es habitual en casos de violencia extrema, especialmente cuando existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

El hombre, al que se le atribuye inicialmente un delito de homicidio, se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en sede judicial, un derecho reconocido y frecuente en causas tan graves, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera (Málaga), en funciones de guardia y además competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado su ingreso en prisión. Este tipo de tribunales, especializados en violencia de género, actúan de forma inmediata en los primeros momentos tras un crimen para asegurar la protección de las víctimas.

El supuesto autor se había entregado previamente en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), a unos doscientos kilómetros del lugar de los hechos, y allí confesó los hechos.