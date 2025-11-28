Redacción Cataluña Europa Press 28 NOV 2025 - 11:42h.

La Fiscalía y la acusación particular han pedido el ingreso en prisión de Santiago Laiglesia, quien se ha acogido a su derecho de no declarar

El sospechoso estaba llamado a declarar 24 años después del crimen: encontraron ADN en el jersey de la víctima

BarcelonaEl principal sospechoso del crimen de Helena Jubany ha llegado este viernes a los juzgados de Sabadell (Barcelona), para declarar ante la jueza que instruye el crimen de la bibliotecaria que fue asesinada en la localidad catalana en 2001. La Fiscalía y la acusación particular han pedido el ingreso en prisión de Santiago Laiglesia, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell ordenó la citación de Laiglesia, a quien la familia considera el principal sospechoso, después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada.

En un informe de 14 páginas, la policía explicó que, en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético del investigado. Esto "significa que es aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla encontrada" presente estos alelos si procede de Santiago Laiglesia y otras personas, que si procede de personas cualquiera de la población española escogidas al azar.

El ADN de Ana Echaguibel no es compatible con el de la víctima

Semanas atrás, el informe de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional concluyó que el ADN de otra de las principales investigadas por el 'caso Helena Jubany' no era compatible con el de la víctima, después de que la jueza que investiga el caso ordenara reabrir la causa en septiembre.

La familia de Jubany destacó que "hacía falta hacer esta prueba de ADN para resolver dudas", por lo que agradecieron que se dedicasen los medios necesarios, así como la profesionalidad de la inspectora y la bióloga que realizaron los análisis.

En septiembre la jueza solicitó una muestra genética para comprobar si correspondía con el perfil genético hallado en el jersey de la fallecida el día del crimen, después de que "los avances científicos" permitiesen descubrir dos perfiles genéticos femeninos de las muestras conservadas de la prenda de ropa de Jubany.

Tras descartarse esta compatibilidad, los familiares de Jubany fijan su atención en la declaraci�ón del principal investigado este viernes con la que esperan que, si no hay más novedades, concluya la fase de instrucción y llegue a la fase juicio oral en la que los dos encausados puedan explicar su versión.

La causa contra el principal investigado se reabrió en 2023 tras hallarse en el jersey de Jubany una mezcla de varios perfiles genéticos y, en septiembre, un informe biológico concluyó que había un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el suyo.