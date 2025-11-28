Redacción Euskadi 28 NOV 2025 - 12:43h.

Ha quedado en libertad provisional a la espera de juicio, que no será con jurado popular

El fallecido a las puertas de una discoteca de Vitoria: un joven de 31 años, exjugador de baloncesto

Vitoria-GasteizEl portero de la discoteca Mitika de Vitoria, acusado de matar al joven vitoriano Kerman, en febrero de este año, ya ha pasado su segunda noche en libertad, después de que el miércoles de esta semana, la Audiencia Provincial de Álava decretara su puesta en libertad bajo fianza.

Su familia ha abonado los 6.000 euros de depósito. La excarcelación del acusado, tras ocho meses en prisión, ha conmocionado e indignado a la familia de Kerman, que ya estudia interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero, el joven vitoriano de 31 años y exjugador de baloncesto falleció aquel domingo de madrugada tras recibir un puñetazo a las puertas de la discoteca Mitika, en el centro de Vitoria.

La familia de Kerman, indignada

La familia insiste en que la agresión del portero a Kerman fue súbita, sin provocación previa y dirigida a una zona delicada del cuerpo. Según explican, el golpe a la mandíbula le provocó el desvanecimiento inmediato y graves fracturas.

La justicia alavesa entiende que el acusado no tenía intención de matar a Kerman cuando le empujó y, por tanto, no considera que cometió un homicidio o un asesinato, como defienden las acusaciones particulares. Así, la Audiencia alavesa se alinea con la tesis de la defensa y la Fiscalía y califican lo ocurrido como un homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte o como un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia.

La primera consecuencia de este cambio es que el portero, que ha permanecido en prisión preventiva desde hace ocho meses, no se enfrentará a un juicio con jurado popular. Además, tras depositar la fianza fijada por la máxima autoridad judicial de Álava, el acusado ha podido salir de la prisión de Zaballa en libertad bajo fianza.