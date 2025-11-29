Iván Sevilla 29 NOV 2025 - 19:58h.

El fuego se originó antes de las 15 horas en la calle Guinea del barrio del Albaicín en Granada

Los bomberos rescataron a un perro con vida de la casa, precintada por riesgo de colapso estructural

GranadaUn anciano de 83 años ha muerto este 29 de noviembre después de producirse un incendio en una vivienda en la que se encontraba residiendo en Granada capital, según ha comunicado el 112 de Andalucía.

El fuego se declaró antes de las 15 horas, cuando emergencias recibió varias llamadas alertando de las llamas y la cantidad de humo que salían de una casa ubicada en la calle Guinea, en el barrio del Albaicín de la ciudad nazarí.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato sanitarios del 061, Bomberos de Granada y agentes tanto de Policía Local como Nacional. Al llegar al lugar, los equipos de extinción accedieron al inmueble, localizando en su interior al fallecido.

Su cuerpo yacía ya sin vida y se activó el protocolo judicial para estos casos. Los mismos efectivos sí lograron sacar a un perro con vida del domicilio, que quedó gravemente dañado, por lo que se ha precintado por el riesgo de colapso estructural.