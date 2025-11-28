Sara Lago Vigo, 28 NOV 2025 - 13:50h.

Un hombre muere y otro resulta gravemente herido tras un incendio en la calle San Isidoro: dos personas detenidas por posible homicidio imprudente

37 vecinos desalojados mientras bomberos y servicios de emergencia controlan el fuego originado en un cuadro eléctrico

El edificio permanece precintado mientras continúa la investigación, los vecinos piden revisiones eléctricas y medidas de prevención

Compartir







Una persona ha fallecido y dos permanecen ingresadas, una de ellas muy grave, tras un incendio declarado este jueves en un edificio del número 58 de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia de A Coruña. Las víctimas, ambas de avanzada edad, fueron encontradas inconscientes tras una intensa emisión de humo: José, un hombre que logró bajar desde el quinto piso pero se desplomó en el rellano del primero, murió pese a más de 30 minutos de reanimación. Otro de los heridos fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), donde permanece ingresado en la UCI en estado grave y el otro herido, menor de edad, se encuentra también hospitalizado mientras una tercera persona fue atendida tras los hechos en un Punto de Atención Continuada (PAC).

El incendio, que según las primeras investigaciones se originó tras la manipulación de un cuadro eléctrico, obligó al desalojo de unas 37 personas, trasladadas inicialmente a un pabellón municipal y después realojadas en hoteles y recursos sociales. El edificio fue precintado mientras continúa la investigación.

Cómo comenzó el incendio

El fuego habría empezado alrededor de las 17:45 horas, cuando un vecino alertó al 112 tras notar humo y ruidos extraños en el portal del edificio. Los bomberos acudieron de inmediato y, al llegar, encontraron las escaleras saturadas de humo. Tras sofocar las llamas, localizaron a las dos personas inconscientes en el primer piso.

Una vez evacuadas las víctimas e iniciado el procedimiento de ventilación, los bomberos, conjuntamente con Protección Civil y Policía Nacional y Local, procedieron a evacuar a los vecinos. Muchos de ellos tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas. El edificio, con cinco plantas, quedó fuera de servicio por el momento.

PUEDE INTERESARTE Los investigadores tratan de buscar contradicciones entre la dueña y los empleados de la clínica dental de Alzira

Hay dos personas detenidas

En las últimas horas la Policía Nacional ha detenido a dos personas, un vecino del inmueble y un electricista, que podrían enfrentarse a cargos por homicidio imprudente al ser señalados como responsables de la manipulación del cuadro eléctrico que habría ocasionado el incendio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La investigación judicial y los peritajes de la Policía Científica se centran en analizar las causas técnicas del fuego y determinar si se cometió negligencia en la manipulación del suministro eléctrico del edificio. Mientras tanto, el inmueble permanece custodiado y los vecinos realojados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El suceso ha conmocionado a los vecinos, muchos de ellos personas mayores o vulnerables, que han vivido momentos de miedo e incertidumbre. Algunos relatan cómo perdieron la noche, otros la ropa o pertenencias, y todos coinciden en subrayar la urgencia de revisar instalaciones eléctricas, especialmente en edificios antiguos.