Iván Sevilla 29 NOV 2025 - 11:30h.

El accidente de tráfico se produjo a las 17:30 horas en la carretera A-3000 en Córdoba provincia

Tras ser arrollado, el peatón quedó atrapado debajo del turismo y los bomberos lo rescataron

CórdobaUn hombre de 59 años murió atropellado este 28 de noviembre cuando se encontraba en una carretera en Montoro (Córdoba). Según especificó el 112 de Andalucía, un coche lo arrolló por causas que no han trascendido.

El accidente de tráfico ocurrió instantes antes de las 17:30 horas, cuando emergencias recibió el aviso por parte de un testigo. Pedía ayuda urgente para el peatón, que había quedado tendido en la calzada de la A-3000, cerca del municipio de Adamuz.

Hasta el lugar del siniestro, en una vía rural entre campos de olivos que conecta con el pantano del Arenoso, se movilizaron de inmediato sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.

Atrapado debajo del turismo

También acudieron miembros de los Bomberos de Montoro, pues la víctima quedó atrapada debajo del turismo y tuvo que ser rescatada. Los médicos certificaron su fallecimiento in situ, sin poder hacer nada por salvar su vida.