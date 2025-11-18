Marta Álvarez Esperanza Buitrago 18 NOV 2025 - 08:49h.

Los investigadores apuntan a que el atropello fue un terrible accidente

No obstante, revisan las cámaras de seguridad de la zona

Un hombre ha muerto después de que una conductora lo atropellara y lo arrastrara durante varios kilómetros en Sevilla. La mujer dio negativo en alcohol y drogas. La Policía investiga si la víctima ya estaba tirada en el suelo cuando fue atropellada.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

La conductora declaró, según ha podido saber Informativos Telecinco, que notó su vehículo durante todo el trayecto por las calles de la capital hispalense como si se frenara continuamente y pensó que tenía un problema con el freno de manos.

Las cámaras de seguridad, clave en el atropello

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde la mujer cogió su coche para determinar las circunstancias del atropello. Tratan de averiguar si la víctima estaba ya tirada en el suelo antes de que el coche le pasara por encima.

Fue una tercera persona quien en un paso de peatones le indicó a la conductora que llevaba algo bajo el coche. En ese momento, la mujer se bajó y descubrió a la persona enganchada.

Los servicios de emergencias nada pudieron hacer por el hombre. La conductora sufrió un ataque de ansiedad.

La Policía Local de Sevilla ha informado de que la mujer dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Creen los investigadores que el suceso es un terrible accidente. Barajan que la lluvia intensa que caía este lunes a primera hora en la ciudad impidiera a la mujer ver al hombre, más si estaba tirado en el suelo como tratan de aclarar.

No obstante, la investigación sigue abierta.