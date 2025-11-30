Redacción Andalucía Agencia EFE 30 NOV 2025 - 15:52h.

La víctima sufrió la brutal paliza el 22 de noviembre durante una fiesta en el polígono Las Algaidas de Motril

Aquella pelea acabó con dos heridos, uno de ellos el ahora fallecido que permanecía en la UCI

GranadaUn hombre de 50 años ha muerto después de haber estado hospitalizado tras recibir una paliza hace una semana en la localidad de Motril (Granada). Así lo han confirmado a EFE fuentes policiales.

La brutal agresión tuvo lugar el 22 de noviembre durante la celebración de una fiesta en el polígono Las Algaidas del municipio granadino. En la trifulca, la víctima sufrió importantes heridas de las que no ha podido recuperarse.

De hecho, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos. Otra persona acabó también en el hospital por el suceso que llevó a la Policía Nacional a abrir una investigación para tratar de averiguar qué desencadenó la pelea y quiénes participaron en ella.

Todavía no se ha producido ninguna detención al respecto de los hechos ni han trascendido más detalles.