SevillaLa Policía Nacional ha detenido este viernes por la noche a 14 personas tras su participación, alrededor de las 23:00 horas, en una reyerta multitudinaria entre ultras del Real Betis y del Sevilla FC en las proximidades del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en la que se emplearon objetos contundentes para agredirse y diverso material pirotécnico.

Según han informado en una nota, los agentes tenían establecido un amplio operativo policial preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, se encontraba monitorizando los movimientos de los radicales de ambos equipos, lo que les permitió una rápida intervención para detener el enfrentamiento.

Hasta el momento, la Policía ha llevado a cabo un total de catorce detenciones de miembros de ambos grupos ultras que participaron en el altercado. Asimismo, ha señalado que se mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, por lo que se espera que se realicen próximamente nuevos arrestos.

Dispositivo de máxima seguridad

El subdelegado del Gobierno en la capital andaluza, Francisco Toscano, señaló esta semana que se ha activado un gran despliegue de seguridad para un derbi de "máxima vigilancia". Un dispositivo en el que participan 396 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, según apunta Diario de Sevilla.

Toscano hizo también un llamamiento a las aficiones para que el derbi se viva "con civismo y como una jornada de convivencia y deporte", recordando que la colaboración ciudadana es clave para evitar incidentes en un encuentro marcado siempre por la alta rivalidad.