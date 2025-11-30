La mujer ha sido sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de la localidad de Costitx

Después de la agresión, el varón se ha autolesionado, por lo que ha sido trasladado en estado leve al hospital

MallorcaUna mujer se encuentra herida de gravedad, después de haber sido apuñalada, este domingo, cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, presuntamente a manos de su expareja.

Según ha avanzado 'Crónica Balear' y ha podido confirmar Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 05.12 horas, cuando la mujer ha sido sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del Pla de Mallorca.

Después de la agresión, el varón se ha autolesionado

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, de unos 35 años, que debido a las heridas que presentaba ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, en estado grave.

Después de la agresión, el varón se ha autolesionado, por lo que ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Inca. La Guardia Civil ha asumido la investigación de lo ocurrido y ha arrestado al sospechoso, de 31 años.

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

"Todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno. Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades", ha continuado Prohens en su mensaje.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.