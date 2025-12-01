Rocío Amaro 01 DIC 2025 - 12:51h.

Sobre las 8:30 horas de la mañana el 061 daba aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía del fallecimiento de un hombre tras quedar atrapado en el interior de una chimenea

Los trabajos de rescate se han alargado durante varias horas debido a la dificultad de acceso a la zona en la que la víctima había quedado atrapada

Jaén Un hombre, del que por el momento se desconoce la identidad, ha fallecido en la mañana de este lunes tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en el municipio de Frailes, Jaén. Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se recibió un aviso por parte del 061 a las 8:30 horas de la mañana alertando de que una persona se encontraba "atrancada" dentro de una chimenea en una casa particular de la calle Tejas del municipio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente los Bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil. Fueron los agentes de la Policía Local de Frailes quienes comunicaron a los Servicios de Emergencias que la persona, aparentemente joven, se encontraba fallecida.

Un rescate complicado

Pasadas las 12:00 horas, los bomberos continuaban realizando las labores de rescate en presencia de la Policía Judicial y del Forense. Los trabajos de rescate se han alargado más de lo previsto dada la complejidad de la zona en la que habría quedado atrapada la víctima.