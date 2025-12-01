Redacción Andalucía 01 DIC 2025 - 12:23h.

El terremoto, registrado por el Instituto Geográfico Nacional a las 06.00 horas de la mañana, no ha causado daños y se ha originado a 52 kilómetros de profundidad

El IGN recomienda mantener la calma, no salir a la calle y protegerse bajo mesas o muebles resistentes

MálagaUn terremoto de magnitud 3,2 y con epicentro en la localidad malagueña de Estepona se ha registrado sobre las seis de la mañana de este lunes, uno de diciembre, y se ha dejado notar en varias provincia andaluzas sin que se hayan registrado afecciones personales o materiales según confirman desde el Servicio de Emergencia 112 Andalucía.

Según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), un terremoto de magnitud 3,2 ha tenido lugar a primera hora de la mañana, más concretamente, y según la información ofrecida en la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad.

Cómo actuar ante un terremoto

Según la guía de seguridad del Instituto Geográfico Nacional (IGN), durante un terremoto se debe mantener la calma, e intentar proteger a todas las personas que estén alrededor bajo una mesa o mueble resistente o junto a una pared interior, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer.

Es importante no salir a la calle durante el temblor, ni usar el ascensor y, si es posible, se recomienda tener a mano los suministros de gas, agua y luz para cerrarlos, si es seguro hacerlo, una vez que cese el movimiento.