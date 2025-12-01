Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Terremotos

La tierra tiembla en Málaga por un terremoto de magnitud 3,2 registrado en Estepona, Málaga

Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en EsteponaInstituto Geográfico Nacional

  • El terremoto, registrado por el Instituto Geográfico Nacional a las 06.00 horas de la mañana, no ha causado daños y se ha originado a 52 kilómetros de profundidad

  • El IGN recomienda mantener la calma, no salir a la calle y protegerse bajo mesas o muebles resistentes

Compartir

MálagaUn terremoto de magnitud 3,2 y con epicentro en la localidad malagueña de Estepona se ha registrado sobre las seis de la mañana de este lunes, uno de diciembre, y se ha dejado notar en varias provincia andaluzas sin que se hayan registrado afecciones personales o materiales según confirman desde el Servicio de Emergencia 112 Andalucía.

Según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), un terremoto de magnitud 3,2 ha tenido lugar a primera hora de la mañana, más concretamente, y según la información ofrecida en la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad.

PUEDE INTERESARTE

Cómo actuar ante un terremoto

Según la guía de seguridad del Instituto Geográfico Nacional (IGN), durante un terremoto se debe mantener la calma, e intentar proteger a todas las personas que estén alrededor bajo una mesa o mueble resistente o junto a una pared interior, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer.

PUEDE INTERESARTE

Es importante no salir a la calle durante el temblor, ni usar el ascensor y, si es posible, se recomienda tener a mano los suministros de gas, agua y luz para cerrarlos, si es seguro hacerlo, una vez que cese el movimiento. 

Temas