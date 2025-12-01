Redacción Andalucía 01 DIC 2025 - 11:05h.

El padre de una de las jóvenes hallada muerta en un parque de la capital de Jaén asegura que su hija no estaba pasando por ninguna depresión y que no se ha podido suicidar

Los amigos de las dos adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que las menores sufrieron acoso escolar

JaénAlexander, el padre Sharif, una de las adolescentes hallada muerta en un parque de la capital de Jaén, ha pedido públicamente que no se cierre el caso como suicidio y que se investiguen otras posibles vías. Según ha contado en el programa Hoy en Día, de Canal Sur Televisión, su hija no sufría ninguna depresión ni estaba pasando por momentos complicados: "ella amaba la vida y tenía sueños por cumplir", asegura.

"Quieren montar el suicidio perfecto, pero creo que es el homicidio perfecto", asegura Alex, a pesar de que hasta el momento se ha podido confirmar que no se han encontrado signos de violencia, ni se ha podido probar todavía la participación de terceras personas. "Mi hija había dejado los deberes hechos antes de salir, el día había sido completamente normal y tenía planes para todo el fin de semana", insiste.

Según ha expresado en la televisión pública de Andalucía, la joven Sharif había quedado el sábado con otra amiga y el domingo con su novio, "mi hija no se ha suicidado, es imposible", insiste, haciendo también referencia que tanto su hija, como la otra joven fallecida, no eran tan amigas como se había señalado. "Quedaban de vez en cuando, pero no eran tan íntimas como para morir cogidas de la mano", asegura.

Alexander atiende a Canal Sur en la puerta del tanatorio donde esperan la llegada de otros familiares desde Chile para poder llevar a cabo la despedida. "Han venido muchos amigos y todos nos han contado que Sharif era la consejera y psicólogo de todos ellos". Todo le lleva a pensar que su hija no se ha quitado la vida de forma voluntaria, por eso repite: "estamos dispuesto a colaborar con la policía, que vengan a revisar su ropa y sus cosas, pero esto no es un caso de suicidio". "Ni estaba triste, ni sufría una depresión", asegura.

Los amigos aseguran que las menores sufrieron acoso escolar

Amigos y compañeros de las dos jóvenes de 15 y 16 años que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE.

La Policía Nacional informó este fin de semana de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no han querido confirmar si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

A pesar de estas informaciones, Alexander insiste en que tiene que no es posible esta circunstancia. Se da el caso de que fue él mismo quien encontró el cuerpo de la menor en el parque de Jaén junto al de la otra joven.

Familiares y amigos buscaron a las jóvenes al no regresar a sus casas

El pasado viernes, en cuanto sus padres vieron que no llegaba a casa, salieron a buscarla y fueron ellos mismos los que localizaron a las adolescentes ya sin vida. Sharif era la pequeña de dos hermanos (el hermano mayor se encuentra ahora mismo volando desde Chile para asistir al sepelio), y según ha explicado en Canal Sur el padre, era un joven muy responsable y madura, que hace tan solo unos días, el pasado 12 de noviembre, celebraba su cumpleaños en su propia casa.

La investigación continúa abierta y se encuentra bajo secreto de sumario. Mientras tanto, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos fallecidas, se ha mostrado el dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro”.

La comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará hoy lunes a las 12.00 horas, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.