Un acertante de la Bonoloto se lleva el primer premio en Ardales, Málaga, y gana más de dos millones de euros
El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales, situada en la Calle Real, 30
Ardales, MálagaEl sorteo de la Bonoloto correspondiente al domingo 30 de noviembre ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 2.512.041,17 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad malagueña de Ardales.
En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 del citado municipio, situada en la Calle Real, 30, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Erandio (Bizkaia), situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9.