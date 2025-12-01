Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Loterías
Loterías

Un acertante de la Bonoloto se lleva el primer premio en Ardales, Málaga, y gana más de dos millones de euros

Imagen de archivo de Loterías y Apuestas del Estado
Imagen de archivo de Loterías y Apuestas del EstadoEP (ARCHIVO)
Compartir

Ardales, MálagaEl sorteo de la Bonoloto correspondiente al domingo 30 de noviembre ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 2.512.041,17 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad malagueña de Ardales.

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 del citado municipio, situada en la Calle Real, 30, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

PUEDE INTERESARTE

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Erandio (Bizkaia), situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9.

Temas