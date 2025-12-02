Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Tiroteos

Investigan un tiroteo en la barriada de Las Albarizas, Marbella: todavía no hay detenidos

Investigan un tiroteo en la barriada de Las Albarizas, Marbella: todavía no hay detenidos
La Policía Nacional investiga un tiroteo en MarbellaEuropa Press
Compartir

La Policía Nacional de Málaga investiga un tiroteo en Marbella. Los hechos han ocurrido a mediodía en la calle Alfredo Palma. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, no hay heridos. Los agentes intentan esclarecer lo ocurrido y de momento no hay detenidos.

A las 13:30 horas, se ha producido un tiroteo en la calle Alfredo Palma, en la barriada de Las Albarizas. Según informa ‘Cadena Ser’, todo apunta a un enfrentamiento entre clanes por posiblemente un accidente de tráfico.

PUEDE INTERESARTE

Los implicados podrían haber huido en coche

El tiroteo no ha dejado daños personales y las primeras pesquisas apuntan a que los implicados podrían haber huido en coche del lugar de los hechos, tal y como asegura 'Málaga Hoy'. Al parecer, hay constancia de tres disparos. Uno que ha destrozado la luna de un coche que había aparcado y otro que ha impactado en la valla de una parada de autobús.

No constan heridos ni tampoco detenidos por el tiroteo.

Temas