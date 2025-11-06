Claudia Barraso 06 NOV 2025 - 17:27h.

La policía ha encontrado en el interior de un vehículo que consideraba como sospechoso tras un tiroteo en Málaga, a un hombre herido de bala

Investigan la aparición de un cadáver con signos de violencia en una carretera de la Serranía de Ronda, el segundo en 24 horas

Málaga vuelve a registrar un tiroteo que ya está siendo investigado por la Policía Nacional. Esta vez los hechos han ocurrido en Marbella. Una patrulla de agentes localizó un vehículo con dos hombres en su interior. Uno de ellos presentaba una herida de bala en la pierna. Al revisarle, vieron que la herida era grave y llamaron a los servicios de emergencia para que atendiesen al herido.

En plena investigación por un tiroteo en la localidad marbellí, los agentes sospecharon de un turismo que finalmente encontraron con dos hombres. Al pararlos, se dieron cuenta de que uno de ellos tenía una herida en la pierna provocada por un arma de fuego. Los sanitarios que acudieron tras la llamada de la policía decidieron trasladar al herido al hospital de la zona.

Según han confirmado fuentes policiales a medios locales como ‘Málaga hoy’, el hombre está fuera de peligro. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas del tiroteo. A pesar de haber localizado al vehículo sospechoso, no han confirmado que se haya producido ninguna detención.

Sobre el hallazgo de dos cadáveres

Hace menos de 24 horas, apareció un cadáver en el puerto deportivo de Puerto Banús y otro con evidentes signos de violencia en la carretera de Alpendeire. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si existe una relación directa entre los dos cuerpos encontrados y el tiroteo. Todavía están tratando de identificar a los responsables de estas muertes y de establecer las causas de los hechos.

Por el momento, hay una primera hipótesis que establece que el cuerpo fue trasladado hasta allí una vez muerto. Todas las pistas que hay es que el cadáver que fue encontrado en la carretera apareció de un de un día para otro y que no era vecino de la localidad. Y el cuerpo que fue encontrado en Puerto Banús, algunos testigos confirmaron que fue una lancha quien lo arrojó al muelle.