Los padres llamaron a emergencias al detectar que la menor tenía problemas para respirar

En urgencias, los facultativos solo pudieron certificar la muerte de la bebé

La autopsia ha confirmado que la bebé que llevada de urgencias el pasado domingo en Almería sufrió una muerte súbita. Los padres llamaron a Emergencias al ver que la niña no respiraba.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la calle María Casares, en el barrio de Nueva Almería.

Cuando llegó el 061 empezó a practicarle a la niña de 15 meses técnicas de reanimación sin éxito.

Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES) se desplazó hasta el lugar para trasladar a la pequeña al Hospital Universitario de Torrecárdenas. Los agentes de la Policía Nacional escoltaron a la ambulancia hasta el centro hospitalario.

Ahora, la autopsia practicada a la bebé de 15 meses ha confirmado la “muerte súbita” de la menor, según han confirmado al diario IDEAL fuentes policiales.

La muerte súbita de los bebé

La muerte súbita en bebés (también conocida como síndrome de muerte súbita del lactante o SMSL) es una tragedia que puede ocurrir durante los primeros meses de vida de un bebé, pero es más común entre las edades de 1 y 4 meses. La mayoría de las muertes ocurren mientras el bebé está durmiendo en su cuna.

Aunque aún no se entiende completamente por qué ocurre la muerte súbita en bebés, hay algunas medidas que los padres y cuidadores pueden tomar para reducir el riesgo de SMSL, como colocar al bebé boca arriba para dormir, no fumar en el hogar o cerca del bebé, usar una superficie firme para dormir y no colocar objetos blandos o peluches en la cuna del bebé.