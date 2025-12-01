Los hechos han ocurrido en la calle María Casares, en el barrio de Nueva Almería

Una bebé de 15 meses ha muerto en Almería. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso recibió ayer sobre las 15:00 horas en el que pedían asistencia sanitaria para una pequeña que tenía "dificultad para respirar" y que "estaba ahogándose". Todavía se desconocen las causas de su fallecimiento, según 'Ideal'

Los hechos han ocurrido en una casa ubicada en la calle María Casares, en el barrio de Nueva Almería. El 061 empezó a practicarle técnicas de reanimación sin éxito. Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES) se desplazó hasta el lugar para trasladar a la pequeña al Hospital Universitario de Torrecárdena. Los agentes de la Policía Nacional escoltaron a la ambulancia hasta el centro hospitalario.

En el hospital solo han podido confirmar la muerte de la bebé. Los agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía acudieron una vez activado el protocolo de actuación al tratarse de un menor. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia y conocer las causas de su fallecimiento. Hoy será trasladada al Tanatorio Sol de Portocarrero.