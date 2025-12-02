La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

La pareja habría recibido la ayuda de otras dos personas en el intento frustrado de sustracción del menor.

Los padres biológicos de un bebé han sido detenidos por la Policía Nacional esta tarde en Málaga después de que intentaran, supuestamente, sustraer al menor del centro de acogida en el que permanece bajo la tutela de la Junta de Andalucía, en la capital malagueña.

Los investigados se habían desplazado al centro de acogida, al tener una visita concertada con el menor. Una vez en el centro, han protagonizado un enfrentamiento con personal del centro para llevarse al bebé.

Los padres biológicos del menor habrían recibido la ayuda de otras dos personas, en el intento frustrado de sustracción del bebé. Hay cuatro detenidos en relación con los hechos.