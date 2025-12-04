Claudia Barraso 04 DIC 2025 - 17:27h.

Un hombre fue detenido tras retener durante horas a su pareja y dos hijos en Benamaurel, Granada: tenía una orden de alejamiento

Detenido un hombre con orden de alejamiento por violar y agredir a su pareja en Madrid

Compartir







Un hombre ha sido detenido en Benamaurel, Granada, tras atrincherarse con su pareja y sus dos hijos menores de edad, teniendo una orden de alejamiento en vigor. Los menores y su madre estuvieron desaparecidos durante algunas horas, lo que alertaron a sus familiares y amigos.

Los hechos ocurrieron en torno a las dos del medio día del pasado miércoles cuando el individuo entró en el domicilio de la mujer, saltándose la orden de alejamiento y la prohibición de acercarse a ella. Los padres de la víctima fueron testigos de cómo el presunto autor se llevaba tanto a los menores como a la mujer. Desde ese momento no supieron nada de los tres hasta pasadas unas horas, según han informado agentes de la Guardia Civil a medios locales como ‘Granada Hoy’.

Cuando los padres de la mujer decidieron llamar a la Guardia Civil alertando de lo que había sucedido, intentaron contactar con los dos progenitores, sin éxito. Fue horas después, cuando la mujer pudo hacer una llamada a los agentes alegando que ella y sus dos hijos, uno de dos años y otro de apenas varios meses, se encontraban en buen estado. Sin embargo, las palabras de la mujer hicieron sospechar a los agentes de que podría haber hecho la llamada bajo presión y que estuviese siendo amenazada por el padre de los menores.

Se presentó voluntariamente en el cuartel

Después de esa primera llamada, la mujer volvió a contactar con su madre y le indicó el lugar donde les tenía retenidos: en una casa cueva de la zona. Hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, pese a su rapidez, la familia ya se había marchado del lugar, seguramente porque el presunto secuestrador se habría dado cuenta de la alerta de la mujer. Pasadas unas horas, el mismo hombre se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil, acompañado de la mujer y los dos pequeños.

PUEDE INTERESARTE Un acusado de robar y amenazar a su madre en Ourense niega los hechos, pero admite que incumplió la orden de alejamiento

Los agentes procedieron entonces a su detención y está acusado de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, detención ilegal y sustracción de menores. No hubo que lamentar heridos. La madre y sus dos hijos se encuentran en perfecto estado, según confirmaron los agentes a cargo de la investigación. El detenido pasará a disposición judicial. Las víctimas han podido regresar a su domicilio.