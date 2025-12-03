El acusado ha reconocido que sí se acercó a su madre y la llamó en varias ocasiones a pesar de una orden de alejamiento

Un hombre acusado de robar y amenazar a su madre en Ourense ha negado los hechos en el juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, pero ha admitido que incumplió la orden de alejamiento que le obligaba a no acercarse ni comunicarse con ella.

Tal y como recoge el escrito fiscal, el 15 de noviembre de 2023 a las 10.00 horas, el acusado abordó a su madre en el Parque de San Lázaro, interceptándole el paso y exigiéndole que le diese dinero amenazándola con que la iba a matar. En ese momento, la víctima sacó su cartera del bolso, arrebatándole entonces el acusado 10 euros y huyendo del lugar.

Asimismo, el 30 de noviembre de ese mismo año, la víctima requirió a la Policía después de recibir varias llamadas de su hijo y de que este se le acercase de nuevo pidiéndole dinero, hasta ser detenido por los agentes.

Por su parte, el acusado ha reconocido que sí se acercó a su madre y la llamó en varias ocasiones a pesar de la orden de alejamiento, pero ha lamentado sentirse "impotente" ante el resto de acusaciones de su madre, negando el robo y las amenazas.

En esta línea, el acusado ha admitido que sufre problemas de drogadicción, pero ha acusado a su madre de ser "alcohólica", "bipolar" y "mucho peor" que él. "Que me quede del infierno inválido toda la vida si yo le hago eso a mi madre, no soy capaz", ha añadido en su testimonio.

Al juicio ha sido llamada a declarar la madre del acusado, que ha relatado que "pasó lo de siempre", alegando que su hijo le "acosa, persigue y exige dinero", y ha señalado que no recuerda si su hijo le arrebató el dinero o si ella se lo tiró y huyó "como pudo".

Asimismo, han asistido en calidad de testigos dos agentes de la Policía Nacional que acudieron tras el requerimiento de la víctima, que han señalado que esta "estaba muy nerviosa y alterada", y han recalcado que el acusado era "bastante agresivo".

Así, el Ministerio Fiscal ha mantenido su solicitud de condena de dos años de prisión e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena por un delito de robo con intimidación, así como la petición de un año de cárcel por un delito continuado de quebrantamiento y el pago de una indemnización a la víctima a razón de 10 euros.

Por su parte, la letrada de la defensa ha solicitado la libre absolución de ambos delitos, al alegar que el acusado recibió la notificación de la orden de alejamiento el 30 de noviembre de 2023, el día de los hechos, y que "en ninguno de los atestados consta que haya sido un robo", recogiendo, además, la declaración de la madre del acusado que "admitió que fue ella la que tiró al suelo el dinero".