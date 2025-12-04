La Guardia Civil está trabajando con los dos detenidos para conocer qué es lo que ha pedido suceder

El detenido tras la muerte del niño de 4 años de Garrucha, Almería, tenía una orden de alejamiento de la madre

Investigan la muerte de un niño de cuatro años en Garrucha, en Almería. El cuerpo del menor ha aparecido con signos de violencia y la Policía ha detenido a la madre y a un hombre, su pareja sentimental. Al parecer, los familiares dieron la voz de alarma al no encontrar al pequeño. Y ahí es precisamente cuando comienza la búsqueda, muy cerca del domicilio de la pareja sentimental de la madre, que también es uno de los detenidos, según informa Antonio Lasso.

Esta búsqueda se realiza por la costa, en una zona de rocas junto al mar. Los agentes atraviesan el municipio de Garrucha y llegan hasta la zona donde desafortunadamente se encuentra el cuerpo sin vida de este menor de cuatro años con signos de violencia.

La pareja sentimental de la madre tenía una orden de alejamiento

La Guardia Civil está trabajando con los dos detenidos para conocer qué es lo que ha pedido suceder. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

El cuerpo del menor fue localizado por las autoridades en torno a las 23:30 horas en una playa situada en el límite de los términos municipales entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera, poco después de que se diera un aviso por su desaparición.

Las primeras investigaciones han permitido conocer que el detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, también arrestada, de la que era su pareja sentimental. Fuentes de la investigación han confirmado que no es el padre biológico del menor.