Según la última macroencuesta de violencia de género, en las parejas en las que el hombre somete, domina y decide todo, el riesgo se eleva hasta cinco veces más

El 30% de las mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja, una realidad "estructural"

Compartir







Las cifras de la violencia machista en nuestro país continúan aumentando. En los últimos tres días, tres mujeres han sido asesinadas, y todos los casos tienen un patrón común: habían decidido separarse.

Los crímenes tuvieron lugar en Torrejón de Ardoz, Madrid, donde María Ángeles, de 45 años fue asesinada por su exmarido; Alicante, donde Oriana, de 29 años, fue asesinada con un arma blanca antes de que su pareja se quitase la vida ahorcándose en un balcón; y en Torrijos, Toledo, donde Rosemary, fue también asesinada por su pareja en una vivienda de la localidad con sus dos hijas en casa.

PUEDE INTERESARTE La mujer asesinada en Alicante presuntamente por su pareja tenía un hijo con él y se iban a separar

Tres víctimas de la violencia machista en 72 horas

Rosmery tenía 39 años y llevaba 18 casada con Franklin. Tenía tres hijos menores de edad. Había dado el paso de separarse, y realizó por ello una consulta al centro de la mujer del Ayuntamiento. "No consta que hubiera antecedentes en el sistema VioGén", ha explicado el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska.

Oriana, igualmente, fue asesinada por su pareja de 34 años y deja una hija menor. "Estaba en un proceso de divorcio, pero convivían juntos", ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

PUEDE INTERESARTE La mujer asesinada en Torrejón estaba en trámites de separación: su expareja la apuñaló cuando fue a recoger al perro que compartían

En Torrejón, María Ángeles fue asesinada por José, de 44. El detonante: se acababan de separar.

"La violencia de género es una violencia que se construye para controlar, dominar, someter a la mujer, y cuando el agresor percibe que pierde ese control es cuando plantea llevar a cabo el homicidio", explica Miguel Llorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Seis de las 42 asesinadas este año estaban en fase de ruptura con su pareja

Seis de las 42 asesinadas este año estaban en fase de ruptura; 213 de las 1.335 desde que se registran estadísticas de violencia de género.

"Cuando rompe con toda su construcción de control es cuando se dispara el riesgo para que se pueda producir el homicidio", incide Llorente.

El machismo es la causa, pero, además, la imitación influye porque los agresores se refuerzan. "Tenemos que en estos últimos días se han producido tres homicidios, luego la posibilidad de que otro esté viendo esos homicidios como un espejo en el que reflejarse está presente y tenemos que tenerla en cuenta", señala el profesor.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según la última macroencuesta de violencia de género presentada por el Ministerio de Igualdad, en las parejas en las que el hombre somete, domina y decide todo, el riesgo se eleva hasta cinco veces más.