Las tres mujeres asesinadas por violencia machista en los últimos tres días tienen un mismo factor en común
Según la última macroencuesta de violencia de género, en las parejas en las que el hombre somete, domina y decide todo, el riesgo se eleva hasta cinco veces más
El 30% de las mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja, una realidad "estructural"
Las cifras de la violencia machista en nuestro país continúan aumentando. En los últimos tres días, tres mujeres han sido asesinadas, y todos los casos tienen un patrón común: habían decidido separarse.
Los crímenes tuvieron lugar en Torrejón de Ardoz, Madrid, donde María Ángeles, de 45 años fue asesinada por su exmarido; Alicante, donde Oriana, de 29 años, fue asesinada con un arma blanca antes de que su pareja se quitase la vida ahorcándose en un balcón; y en Torrijos, Toledo, donde Rosemary, fue también asesinada por su pareja en una vivienda de la localidad con sus dos hijas en casa.
Tres víctimas de la violencia machista en 72 horas
Rosmery tenía 39 años y llevaba 18 casada con Franklin. Tenía tres hijos menores de edad. Había dado el paso de separarse, y realizó por ello una consulta al centro de la mujer del Ayuntamiento. "No consta que hubiera antecedentes en el sistema VioGén", ha explicado el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska.
Oriana, igualmente, fue asesinada por su pareja de 34 años y deja una hija menor. "Estaba en un proceso de divorcio, pero convivían juntos", ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
En Torrejón, María Ángeles fue asesinada por José, de 44. El detonante: se acababan de separar.
"La violencia de género es una violencia que se construye para controlar, dominar, someter a la mujer, y cuando el agresor percibe que pierde ese control es cuando plantea llevar a cabo el homicidio", explica Miguel Llorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.
Seis de las 42 asesinadas este año estaban en fase de ruptura con su pareja
Seis de las 42 asesinadas este año estaban en fase de ruptura; 213 de las 1.335 desde que se registran estadísticas de violencia de género.
"Cuando rompe con toda su construcción de control es cuando se dispara el riesgo para que se pueda producir el homicidio", incide Llorente.
El machismo es la causa, pero, además, la imitación influye porque los agresores se refuerzan. "Tenemos que en estos últimos días se han producido tres homicidios, luego la posibilidad de que otro esté viendo esos homicidios como un espejo en el que reflejarse está presente y tenemos que tenerla en cuenta", señala el profesor.
Según la última macroencuesta de violencia de género presentada por el Ministerio de Igualdad, en las parejas en las que el hombre somete, domina y decide todo, el riesgo se eleva hasta cinco veces más.