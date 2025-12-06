Jenifer Moreno 06 DIC 2025 - 10:54h.

Una furgoneta ha volcado en una curva en el kilómetro 68 de la A-44 en sentido Granada

El ocupante que ha resultado herido, de 20 años, ha sido trasladado al hospital de Neurotraumatología de Jaén

JaénUn joven de 27 años de edad ha perdido la vida al volcar una furgoneta en la localidad jiennense de Campillo de Arenas. Otro ocupante del vehículo, de 20 años, ha resultado herido.

El siniestro ha tenido lugar en la autovía A-44 sobre las 23:14 horas del viernes, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

A esta hora, varios conductores que transitaban por la zona han alertado del vuelco de una furgoneta en una curva en el kilómetro 68 de la autovía en sentido Granada.

El joven herido, trasladado al hospital de Neurotraumatología de Jaén

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para liberar a uno de los ocupantes que quedó atrapado bajo el vehículo.

Tras el siniestro, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado el fallecimiento del joven de 27 años.

Además, ha indicado que ha evacuado a otro ocupante herido, de 20 años, al hospital de Neurotraumatología de Jaén.